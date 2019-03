Kas see lükkab kõlakad ümber? Bradley Cooper nautis koos naise ja tütrega ilusat ilma

Daily Maili teatel olid nad sportlikult riides ja lõbusas tujus, jättes mulje õnnelikust perekonnast.

Tabloidid on alates 24. veebruari Oscari-galast spekuleerinud, kas 44-aastasel Cooperil ja 32-aastasel Lady Gagal on salasuhe, kuna nende poolt galal ette kantud pala «Shallow» filmist «A Star Is Born» oli väga sensuaalne ning vaatajate-kuulajate arvates oli kahe staari vahel «elektrit».

Lady Gagat ja Bradley Cooperit nähti Oscari-galal kandmas tundeküllaselt ette pala «Shallow» filmist «A Star Is Born», mis kandideeris Oscarile FOTO: Reuters/ScanPix

Juttude kohaselt tekkis Cooperi ja Lady Gaga vahel suhe filmi «A Star Is Born» võtetel.

Lady Gaga on mitmes jutusaates esinedes eitanud, et tal on Cooperiga suhe. Cooper ise ei ole sel teemal kommentaare andnud.

Kõmumeedia on otsinud, kas Cooperi ja ta elukaaslase suhe on halvenenud, kuid seni ei ole seda leitud. Pigem on fotod näidanud vastupidist, et neil on kõik korras.

Meediasse jõudnud fotodel on näha, et Cooperil kammimata soeng, ta naine on ilma meigita ja ta juuksed on krunnis ning tütrel on afropatsid.

Cooperist ja ta perest pilte näinud kommenteerisid, kas need peaksid küll lükkama ümber väite, et Cooperil ja Lady Gagal on suhe.

14. märtsil tehtud piltidelt ei selgu, kus Cooper, Shayk ja nende tütar olid, kuid arvatakse, et mõnes Los Angelese pargis.

Cooper ja Shayk on koos 2015. aastast, nende tütar Lea on üheaastane.