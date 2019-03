Video: Surmaorgu tekkis ootamatult 16 kilomeetri pikkune järv

Mojave kõrbe osaks olevas orus on nüüd 16 kilomeetri pikkune järv, teatab livescience.com.

Surmaoru rahvuspargi töötajate teatel tekkis veekogu pargi idaossa ja arvatavalt on see seal mõnda aega enne, kui vesi aurustub.

Surmaorg on maailma üks kuivemaid paiku, kus 10. juulil 1913 mõõdeti maailma kõrgeim õhutemperatuur looduses, 56,7 kraadi.

Meteoroloog Todd Lericose teatel on Surmaoru pinnas kuiv, kuid samas tihke ja vesi ei valgu seal hästi pinnasesse. Ta lisas, et selle tõttu on järv mõnda aega nähtav.