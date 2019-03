Vargad viisid kunstiteose teadmata, et see oli politsei poolt tellitud võltsing

Vargad ei teadnud, et politsei oli nende kohta saanud vihje ja lasknud teha kolm miljonit eurot maksvast maalist ülitäpse koopia, mille lasid riputada kirikusse originaalmaali asemele, teatab telegtaph.co.uk.

Politsei lisas kirikusse turvakaameraid ja uurijad vaatavad nüüd läbi lindistus, et teha kindlaks isikud, kes 13. märtsil kirikust võltsmaali kaasa viisid.

Kuna maalivahetamine oli politsei salaoperatsioon, siis Castelnuovo Magra võimud sellest ei teadnud. Linnapea Daniele Montebello kurtis pärast maalivargust meediale, et nad kaotasid väärtusliku maali ja see on suur hoop, sest teos oli üks turismimagnetitest.