Harry ja Meghan hakkavad töötama Buckinghami palees

Harry ja Meghan saavad endale ka uue kommunikatsiooni- ja pressimeeskonna, teatab hellomagazine.com.

Neil on vaja uusi inimesi, sest mitu nende töötajat ja abilist on lahkunud.

Harry ja Meghan kolivad lähipäevil Kensingtoni palee kõrvalhoonest, kus nad seni elanud on, oma uude koju, Windsori lossi ala asuvasse Frogmore House’i.

Kensingtoni palee FOTO: Spectrum Colour Library / Spectrum / HIP / TopFoto/Scanpix

Kuningakoda teatas sel nädalal, et Sussexi hertsoginna jäi lapsepuhkusele ja avalikel sündmustel enam ei osale. Harry ja Meghani laps peaks sündima aprilli lõpul.

Sussexi hertsog ja hertsoginna said Frogmore House’i 2018. aasta mais pulmakingiks kuninganna Elizabeth II. Pärast seda alustati selle remondiga, et see sobiks noortele ja nende tulevasele lapsele.

Väidetavalt kasutavad Harry ja Meghan oma kodu endale sobivaks ja mugavaks tegemisel briti tuntud sisekujundaja Vicky Charlesi abi.

Kuna Harry ja Meghani kontor on edaspidi Kensingtoni palee asemel Buckinghami palees, siis arvatakse, et ka see on viide kahe printsist venna jahenenud suhetele.

Prints William ja Cambridge'i hertsoginna Catherine suundumas 11. märtsil Westminster Abbeysse Rahvaste Ühenduse päeva jumalateenistusele FOTO: ROGER GEORGES/SIPA /Scanpix

Briti kõmumeedia arvates ei meeldi Williamile ta venna Harry naine Meghan, kes on ameeriklanna ja üsna otsese väljaütlemisega. Samuti ei meeldi Meghan Williami naisele, Cambridge’i hertsoginna Catherine’ile, kes tunneb, et Meghan on rivaal.

Briti meedia jälgib pidevalt, kuidas Harry ja Meghan ning William ja Catherine üksteisega avalikkuses suhtlevad.

Kehakeeleekspertide sõnul üritavad nii printsid kui nende naised jätta muljet, et kõik on kõige paremas korras, kuid nende liigutused räägivad midagi muud.