Video: mitte ainult Angelina Joliel, vaid ka Ben Affleckil on see

Kuid 43-aastane Jolie ei ole ainuke tätoveeringuga näitleja, vaid ka 46-aastasel Ben Affleckil on seljal tätoveering, olles Jolie omast suurem ja värvilisem, teatab news.com.au.

Ben Afflecki seljatätoveering, mis kujutab fööniksit FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Affleck esines hiljuti Ellen DeGeneresi jutusaates, kus ta rääkis oma tätoveeringust, kaasa arvatud sellest, mida see kujutab ja mis see talle tähendab.

«See fööniksitätoveering on minu jaoks tähtis ja positiivse sõnumiga. Suuri tätoveeringuid peetakse tavaliselt millegi negatiivse või probleemidega seotuks, kuid minu puhul see nii ei ole. Mulle minu tätoveering meeldib ja ma olen selle üle uhke,» teatas staar.

Avalikkus sai Afflecki tätoveeringust teada 2015, kui ta oli filmi «Live By Night» võtetel. Tal oli seal mitu palja ülakehaga stseeni ja kõmufotograafid jäädvustasid, kuidas ta võtete vaheajal ujumas käis. Need pildid jõudsid kõmumeediasse ja tekitasid küsimuse, miks näitleja seljal on suur fööniks.

Affleck sõnas siis, et tegemist ei ole püsiva tätoveeringuga, vaid see tehti filmi jaoks. Hiljem selgus, et tegemist on jäävtätoveeringuga.

Näitleja siiski ei paljastanud DeGeneresi saates, mida fööniks talle tähendab, kuid sõnas, et sai selle tätoveeringu ajal, mil tal oli raske ja see pilt ta seljal on midagi, millele ta sai toetuda.

Traditsiooniliselt tähendab fööniks uuestisündi ja uut elu.

Affleck viitas ka oma hiljutisele viibimisele alkoholisõltuvusravil ja selle edukale läbimisele.

Ben Affleck 3. märtsil 2019 filmi «Triple Frontier» esilinastusel New Yorgis FOTO: LJ Fotos/ADM/Capital Pictures / LJ/ADM/Scanpix

«Elu ei kulge kunagi sirge joonena, vahetevahel tuleb sisse jõnkse ja käänakuid. Kui suudad need kurvid edukalt läbida, oled varsti taas õigel teel. Olen oma elus punktis, kus kõik on hästi. Minuga on kõik korras, minu lastega on kõik korras,» selgitas näitleja.

Afflecki sõnul ei meeldi ta fööniksitätoveering ekskallimale Jennifer Lopezile ega eksnaisele Jennifer Garnerile.

Lopezi arvates on see tätoveerimg liiga suur ja kirju. Garner aga arvas, et kuna fööniks tähendab tuhast tõusmist, siis Affleck ja ka tema on olnud tuhk.

«See tuhast tõusmise teema.... ma ei ole mingi tuhk. Ma ei ole hävinenud,» oli Garner öelnud.

KuidAfflecki pikaajalisele sõbrale ja kolleegile Matt Damonile fööniksitätoveering meeldib.

«See ei ole ühe inimese asi öelda teisele inimesele, mis ta seljal olema peaks. Ma toetan oma sõpra, tegemist on tõelise kunstiteosega,» sõnas Damon.

Ellen DeGeneres kommenteeris, et ta ei saa üle faktist, et Afflecki seljal olev fööniks saab alguse ta tuharatest, olles absurdselt naljakas.