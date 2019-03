Video: oma koera lausleekides majast päästnud mees sai sotsiaalmeediastaariks

Guzman, ta naine ja kolm tütart olid põlengu tekkimise ajal sugulastel külas. Naaber märkas, et nende maja põleb, ta kutsus tuletõrje ja teatas Guzmanile põlengust.

Kui Guzman koju jõudis, olid tuletõrjujad juba põlengut kustutamas ja leegid suured, kuid see ei takistanud teda koerani jõudmast.

Mees sõnas ajakirjanikele, et koer oli maja taga aias jalutusrihmaga puu külge kinnitatud.

Guzmani sõnul ei näinud ta põlengust tekkinud tumeda tossu tõttu, kus koer oli, kuid siis silmas ta pingul jalutusrihma. Koer oli pääsenud vannituppa ja end sinna peitunud, kuna see oli ainus koht, kuhu leegid ei olnud jõudnud.

Adrenaliinisööstu saanud Guzman ei märganud ega tundnud, et ta nägu ja käed said leekides vigastada. Gabbana nina ja käpad said samuti tules viga.