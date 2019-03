Donald Trump võttis oma naise väidetava teisiku teemal sõna: valemeedia muutub aina jultunumaks

Twitteris on #FakeMelania alla kümneid kirjutisi, fotosid ja meeme, mis nende postitajate arvates peaksid tõestama, et USA esileedi kasutab aegajalt teisikut.

Oli neid, kelle arvates on presidendi turvajad otsinud esileedit turvama naissoost eriagendi, kes on proua Trumpiga mõnevõrra sarnane. Kui arvatakse, et esileedi elu või tervis võib ohus olla, siis pannakse presidendi kõrvale see teisik.