Video: Netflixi uue dokumentaalsaate väitel on 12 aastat tagasi kadunud Madeleine McCann elus

Madeleine McCanni kadumise dokumentaalsaate produtsent Emma Hooper lausus, et nad üritasid seal avalikustada nii palju informatsiooni McCanni juhtumi kohta, kui võimalik.

«Kui mõnel seda vaadanul tuleb midagi meelde või tal on midagi lisada, siis see on suurepärane. Uus info võib aidata astuda sammu lähemale selle kadumisjuhtumi lahendamisele. Meie saates on ära toodud mitme lapse kadumine ja nende leidmine, seega ei tohi ka Madeleine McCanni suhtes lootust kaotada, » nentis produtsent.

Teada on, et Portugali politsei kahtlustas Madeleine McCanni vanemaid Kate ja Gerry McCanni, et nemad võivad olla oma tütre kadumisega seotud, kuid uue dokumentaalfilmi kohaselt oli see politsei meeleheitlik katse teha keegi süüdlaseks.

Kate ja Gerry McCann eitavad, et nad olid oma tütre kadumise taga ja nad andsid kohtusse Portugali eksuurijad ja hilisema eradetektiivi Gonçalo Amarali, kes seda väitis ja sel teemal raamatu kirjutas.

Goncalo Amaral näitamas enda kirjutatud raamatut, milles käsitleb Madeleine McCanni kadumist FOTO: Joao Henriques/AP/Scanpix

Dokumentaalsaates käsitletakse näitena ameeriklanna Jaycee Dugardi juhtumit. Dugard rööviti Californias kui ta oli üheksa-aastane ja 18 aastat hiljem leiti ta üles. Saate tegijate arvates ei saa välistada, et ka Madeleine McCann jõuab aastate pärast koju tagasi.

Jaycee Dugard FOTO: SCANPIX

Saates viidatakse ka Carlina White’ile, kes rööviti 1987 pärast sündi New Yorgi haiglast ja ta sai oma päritolu kohta teada tõe 23-aastasena.

Saates võtab sõna Elizabeth Smarti isa Ed Smart, kes avaldab McCannidele toetust. Tema tütar rööviti, kui laps oli 14-aastane ja ta päästeti üheksa kuud hiljem.

«Mina ja mu pere ei kaotanud mitte kunagi lootust Elizabeth tagasi saada. Õnneks jõudis ta meie juurde üsna kiiresti tagasi,» sõnas mees.

Saates räägitakse Portugalis Praia da Luzis elavast britist Robert Muratist, kes oli Madeleine McCanni juhtumis esimene kahtlusalune. Hiljem vabastati ta kahtlusest, kuid tema arvates käitus politsei vastutustundetult ja ta taheti patuoinaks teha.

Briti ja Portugali politsei on aastate jooksul vaadanud läbi 300 inimese andmed, kuid seni ei ole leitud kedagi, keda saaks tüdruku kadumises süüdistada.

Kate ja Gerry McCanni poolt palgatud eradetektiiv Julian Peribanez, kes töötab Barcelona Metodo3 eradetektiivifirmas, sõnas dokumentaalsaates, et ta infiltreerus Portugalis tegutsevasse pedofiilide gängi, edastades seal toimuvast informatsiooni politseile. See ei aidanud leida Madeleine'i, kuid aitas vabastada mitu portugali last, kes olid pedofiilide küüsis.

Madeleine Beth McCann (sündinud 12. mail 2003) kadus 3. mail 2007 Portugalis Praia da Luzis suvituskorterist õhtusel ajal, kus ta koos oma kaksikutest õe ja vennaga magas. Kate ja Gerry McCann koos pereliikmete ja sõpradega oli sel ajal lähedases restoranis õhtust söömas.

Madeleine McCann FOTO: Uncredited/AP/Scanpix

Ema Kate ja isa Gerry käisid lapsi iga poole tunni tagant kontrollimas, kuid kui ema kell 22.00 kontrollima läks, oli Madeleine kadunud.

Portugali politsei asus tüdrukut otsima, kuid ei leidnud. Üsna pea arvati, et vanemad on lapse kadumise taga, kuid selle kohta ei leitud tõendeid. 2008 teatas Portugali kohus, et Madeleine McCanni vanemaid ei seostata oma tütre kadumisega ja neid ei kahtlustata selles.