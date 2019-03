Kanad leidsid endas üles türannosauruse ja tapsid kanalasse tunginud rebase

AFP teatel on selle kooli põllumajandusalal 3000 kanad vabapidamisel.

«Kanad tundsid, et rebane on sissetungija ja ohustab neid. Nad kasutasid oma karjainstinkti, et rebasele ots peale teha. Kanad teadsid, kuhu rebasele lüüa, eelkõige kaela pihta, sest see takistas metslooma hingamist,» selgitas selle kooli põllumajandusõpetaja Pascal Daniel.

Kanad. Pilt on illustreeriv FOTO: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP/Scanpix

Danieli arvates piiras kanakari rebase sisse ja kanad ründasid sissetungijat korraga.

«Tegemist oli noore rebasega, kellel ei olnud varasemast kanadega vist kogemust. Ta surnukeha uurimine näitas, et loom oli terve, tal ei olnud ka marutaudi,» lisas õpetaja.

Rebane. Pilt on illustreeriv FOTO: Caro / Teschner /Scanpix

Õpetaja jätkas, et 3000 kana olid kooli lähedases aedikus alates mõõdunud aasta juulist ja arvatavalt on ka varem üritanud rebased sinna tungida.

«Igatahes on need kanad õppinud end kaitsma. Nii nagu teised linnud, on ka kanad pärit hiidsisalikest. Võib oletada, et neis kanades lõid rebast nähes välja hiidsisalike geenid ja nad asusid ründama. Nad leidsid endas üles sisemine türannosauruse,» selgitas põllumajandusekspert.

Türannosauruse mudel FOTO: Rights Managed / Mary Evans / Natural History Museum / Scanpix

Kooli arvates sisenes rebane kanalasse päikeseloojangul ja jäi sinna lõksu, kuna pimeduse saabudes sulguvad kanala uksed automaatselt.

Kanakasvatajate teatel on kanakarjas hierarhia, kõige tugevam on juht. Hierarhia tipus oleval kanal või kukel on ligipääs parimale toidule ja parimale paigale kanalas.