Lameda Maa teoreetik: «Troonide mäng» tõestab, et Maa on lame ja seda ümbritseb jäämüür

«Selles sarjas on selged viited meie planeedi lamedusele ja seda ümbritsevale jääle. Seal on küll see väiksemas mastaabis, aga tõestus on ikkagi. Kuigi me seda endale ei tunnista, oleme kõik ühel suurel hollywoodlikul laval ja sarjas kajastub tegelik elu. Me pigistame silma kinni fakti ees, et meelelahutuseks mõeldud sarjades on tavaliselt tõetera sees,» lausus teoreetik.