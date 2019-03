Pildid: 80 000 mesilast maksid murdvargale kätte

«Tarud tuli korda teha ja lahti pääsenud mesilased tagasi panna. Enamik mesilasi oli alles, kuid nende seas oli ka hukkunuid. Loodan, et see juhtum meesaaki ei mõjuta,» lisas mesinik.

«See murdvaras pidi olema puruloll, et tahtis mesiniku vara kaasa viia. Ta oleks pidanud aru saama, et mesilased võivad seda takistada. Mesilased ründavad vaid siis, kui tunnevad ohtu, tegutsedes ühtse mesilasperena. Need mesilased, kes nõelavad, on valmis end pere eest ohverdama,» selgitas asjatundja.