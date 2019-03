Cooperiga paari pandud Lady Gaga naeris välja järjekordse kõlaka, mille kõrval varasem klatš kahvatub

32-aastane lauljanna vastas sotsiaalmeedias beebikõlakatele, naerdes need välja ja kirjutades, et jah ootab «last», kuid see on ta kuues album, teatab dailymail.co.uk.

FOTO: Clay Enos / Image supplied by Capital PicturImage supplied by Capital Pictures/Scanpix

Väited, et Lady Gagal ja Bradely Cooperil on salasuhe said alguse 24. veebruari Oscari-galal, kus nad kandsid ette pala «Shallow» filmist «A Star Is Born». Etteaste ajal ei jäänud märkamata nendevaheline «elekter». Ka Oscari-gala järelpeol olid need kaks staari koos.