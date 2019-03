Pöörane galerii: Kertu Jukkumi kõige põnevamad seigad enneolematu rännaku ajal

Meelelahtusportaalide juht ja telenägu Kertu Jukkum saabus hiljuti neljakuuselt Ladina-Ameerika reisilt. Ta külastas kokku üheksat riiki: Argentiina, Uruguay, Paraguay, Boliivia, Peruu, Tšiili, Ecuador, Kolombia ja viimaks Panama. «Elu on liiga lühike, et jäta oma unistused täide viimata,» ütleb Kertu tänulikuna võimaluse eest.

Suure seikluse vahel võttis vapper naine ette 6962 meetrise tipuga Aconcagua mäe vallutuse. Tegemist on kõrgeima tipuga Ameerikas ja väljaspool Himaalajat üleüldse. Aasta esimesel päeval õnnestus Jukkumil raskeid imaolusid trotsides jõuda mäe tippu ja seal samas šampust juua. «Olen jooksnud mitmeid maratone, teinud triatloni ja vallutanud mägesid, kuid Aconcagua on kindlasti üks mu elu raskemaid väljakutseid,» tunnistab tippu jõudnud naine. Tema sõnul sunnib iga taoline eneseületus endasse rohkem uskuma.



Seejärel põikas reisihuviline läbi Amazonasest ja sai pööraselt põneva kohtumise osaliseks, kui lendas külla sügaval džunglis elavale hõimule. Džunglielanike elu jälgis kartmatu naine kolme ööpäeva jooksul. «See on uskumatu kogemus ja ajarännak, mis sunnib mitmeid asju oma elus ringi vaatama,» nendib Kertu.



Reisi viimaseks sihtkohaks oli naisel planeeritud unistuste paik Antarktika, kus loomasõbrana tuntud Kertu kohtas enda sõnul uskumatult palju erinevaid loomi ja linde. Teiste seas vaalu, delfiine, merilõvisid ja muidugi pingviine.