Etioopia õnnetuslennuki piloodi viimased sõnad emale: lendan Nairobisse, helistan sealt sulle uuesti

Paar minutit enne allakukkumist teatasid piloodid lennujuhtimiskeskusele, et neil on tehnilisi probleeme ja nad paluvad luba lennuväljale tagasi pöörduda. Nad said selle loa, kuid ei jõudnud Addis Abeba Bole rahvusvahelisele lennuväljale ega teha ka hädamaandumist.