Aina jaburamaks läheb: Malaysia Airlinesi lend MH370 kaaperdati Krimmi konflikti tõttu ja suunati Kasahstani

Kuna Boeing 777-200ER asukoht on seni teadmata, levivad lennuki kummalise kadumise kohta mitmed vandenõuteooriad, millest uusima kohaselt lennuk kaaperdati ja sunniti lendama Kasahstani, kus pardal olnud on seni vangistuses, teatab express.co.uk.

Selle teooria järgi olid pardal Venemaa kaaperdajad, kes võtsid lennuki üle ja lendasid Hiina asemel Kasahstani. Venemaa ja Kasahstani võimud olid lennuki saabumise varem kokku leppinud.

Lennujuhtimiskeskus oli Malaysia Airlinesi lennuki pilootidega viimast korda kontaktis 8. märtsil 2014 kell 1.19 Malaisia aja järgi, kui lennuk lendas Lõuna-Hiina mere kohal. Pärast seda kadus lennuk radariekraanilt.

Lehekülje flightradar24.com kuvaõtmmis, millel on näha Malaysian Airlinesi lennu MH370 teekonna algust FOTO: / AP/Scanpix

Briti teadusajakirjanik ja lennundusraamatute autor Jeff Wise on arvamusel, et Malaisia lennuki kadumise taga on Venemaa, mis tahtis lennuki kaaperdamisega juhtida maailma tähelepanu kõrvale Krimmis toimunult.

Vene relvajõud okupeerisid ja annekteerisid Krimmi 2014. aasta kevadel. Krimm on de iure autonoomne vabariik Ukraina koosseisus, de facto aga Venemaa poolt õigusvastaselt annekteeritud Ukraina territoorium.

Wise’i teooria kohaselt võtsid Malaisia lennuki juhtimise üle vene kaaperdajad, lennates Kasahstani, millel on piir Venemaaga.

«Võib oletada, et tegemist oli vene õhujõudude pilootidega, kes oskasid tsiviilradarite eest varju jääda. Küll aga võis see lennuk olla näha militaarradaritel,» selgitas britt.

Wise’i teatel suutsid vene õhujõud jätta mulje, et Malaysia Airlinesi lend MH370 kulgeb India ookeani kohal, tegelikult lendas lennuk Malaisiast Kasahstani suunas.

Malaysia Airlinesi kadunud lendu MH370 kujutav seninajoonistus Kuala Lumpuris FOTO: MOHD RASFAN / AFP/Scanpix

«On loogiline, et Venemaa on selle juhtumiga seotud. Lennuki kadumine ja Krimmis toimunu langevad kummalisel kombel samale ajale. Venemaa ei soovinud, et maailma tähelepanu oleks suunatud ainult Krimmile,» lisas teoreetik.

Wise’i sõnul on tänapäeval lihtne lennukit kaaperdada või siis maapealt lennuki süsteemidesse häkkida ja selle abil lennukurssi muuta.

Teooria kohaselt on selle lennuki pardal olnud 227 reisijat 12 meeskonnaliiget seni Kasahstanis, kus neile anti uus identiteet. On oletatud, et nad võidi panna tööle puuvillapõldudel ehk nad on põhimõtteliselt orjad.

Seda uut teooriat peetakse sama jaburaks nagu mitut varasemat, millest ühe kohaselt röövisid lennuki tulnukad ja teise kohaselt sattus lennukitäis inimesi organitega hangeldava maffia kätte.

Malaysia Airlinesi piloot Zaharie Ahmad Shah, kes jäi lennnul MH370 kadunuks FOTO: EYEPRESS/SIPA /Scanpix

Veel on pakutud, et piloodil Zaharie Ahmad Sahil oli salasuhe, ta kukutas lennuki India ookeani, kuid ise pääses eluga ning alustas kas Austraalias või Uus-Meremaal uut elu. Veel ühe teooria järgi tegid piloot ja kaaspiloot koos enesetapu, viies märga hauda ka kõik teised pardal olnud.

Kuna lennuki otsimine ja Malaisia lennundusametnike koostatud lõppraport ei suutnud anda vastust, mis Boeing 777 ja selle pardal olnutega juhtus, on vandenõuteooriad visad kaduma.

Lennundusajakirjaniku David Learmounti arvates on Jeff Wise’i teooria Malaysia Airlinesi lennuki kadumise kohta levivatest teooriatest kõige jaburam.