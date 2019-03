Pildid ja video: Angelina Jolie paljastas oma seljal laiuva tätoveeringu

Kinnitamata andmetel on ta kehal vähemalt 20 tätoveeringut, mille seas on 20. sajandi näitekirjaniku Tennesse Williamsi öeldu, budistlik palve ja ta laste sünnikohtade geograafilised koordinaadid.

Ta seljal olevad kolm suurt tätoveeringut on budistlikud mantrad, mis toovad head õnne. Ta lasi need teha 2016.

Veel on Jolie kaelal gooti kirjas «Know Your Righst» (Tea oma õigusi). Tegemist on ta lemmikbändi The Clash laulu pealkirjaga.