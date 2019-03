Macaulay Culkin: Michael Jacksonist tehti patuoinas

See film on saanud palju nii Jacksoni toetajate kui ta vastaste vastukaja, teatab msn.com.

Nüüd võttis sõna Macaulay Culkin, kes sõbrunes lauljaga, kui ta oli üheksa-aastane ning kinnitas, et staar ei ahistanud teda ja tema arvates ka mitte kedagi teist, vaid dokumentaalfilmis on esitatud valesid.

Ta lisas, et ühiskonnnas ei aktsepteerita täiskasvanu ja lapse vahelist sõprust, kuid just selline suhe oli tal popstaariga.

«Loomulikult hakatakse igasuguseid jutte levitama, kui tegemist on kuulsusega ja Michael Jackson oli väga kuulus ja on seni. Võib olla isegi maailma kõige kuulsam inimene, kellest tehti patuoinas,» nentis Culkin.

Siis 24-aastane mees sõnas, et see on naeruväärne, et Jacksonile midagi sellist kaela määritakse.