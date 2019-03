Pildid ja video: kas Alabama katastroofialal käis esileedi Melania Trumpi teisik?

Twitteris lahvatas #FakeMelania all diskussioon, kes on see naine, kes aegajalt proua Trumpi asemel sündmustel ja kohtades käib, teatab dailymail.co.uk.

Paljud kommenteerisid, et vale Melania näo- ja ninakuju, kasv ja juuksed on erinevad kui tegelikul esileedil. Samuti on erinev naiste nahatoon, kehakuju ja kõnnak.

Samuti olevat USA presidendi Donald Trumpi kehakeel ja suhtlemine erinev, kui teda saadab abikaasa teisik.

Donald ja Melania Trump lahkumas 8. märtsil Alabamasse FOTO: Mandel Ngan / AFP/Scanpix

Alabama osariiki tabas mitu tornaadot, milles hukkus 23 inimest ja sajad inimesed jäid oma kodust ilma.

«Kui vaadata Melania Trumpist Alabamas tehtud fotosid, siis ei ole see Melania. Ainuüksi nägu kinnitab seda,» kirjutati ühes tviidis.

Donald ja Melania Trump 8. märtsil FOTO: Hoo-Me.com/MPI/Capital Pictures / MPI122/Capital Pictures/Scanpix

Väidetavalt kasutab USA esileedi teisikut alates 2017. aasta oktoobrist. Siis käisid Trumpid Puerto Rico looduskatastroofi alal ja pilte vaadanutele jäi silma, et president Donald Trumpi kõrval olnud naine on oma olemuselt teistsugue kui esileedi. Ka oli ta väidetavalt tegelikust Melania Trumpist oma kasvult lühem.

On ka neid, kelle arvates on proua Trumpil mitu teisikut, sest osadel ametlike visiitide fotodel, kus Melania Trumpil on kõrge kontsaga kingad jalas, näeb ta ka siis oma tegelikust pikkusest lühem välja.

Samuti on tähele pandud, et hoolimata kontsa kõrgusest, on Melania Trupi pikkus varieeruv kui ta oma mehe kõrval seisab.