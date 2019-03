Video: suure lotovõidu saanud töötu mees üllatas autovalikuga

Kui Weirsky mainist autot, siis ajakirjanikud arvasid, et ta läheb ostab kas Ferrari, Lamborghini või mõne teise uhke sportauto.

Ford F-150 Raptor ei ole luksusauto, kuid see on juhtide seas oma vastupidavuse ja lisafunktsioonide tõttu populaarne. Auto alghind on 50 000 dollarit (44 000 eurot), kallim versioon maksab 80 000 dollarit (70 400 eurot).