Kalurid leidsid 1641. aastal uppunud laeva ankru, kuid kus on sellel laeval olnud kuld ja hõbe?

Briti meedia teatel uppus «ujuvaks El Doradoks» nimetatud laev Scilly saarestiku lähedal olles saabunud Mehhikost Ühendkuningriiki.

Allveearheoloogide teatel oli Merchant Royali ankrut lihtne kindlaks teha, kuna sellel on laeva nimi. Ka ankru suurus ja leiukoht näitasid, et tegemist on just selle laeva ankruga.