Victor Crone, pane tähele! Rootsi valis end Eurovisioonil esindama John Lundviki

Ta esitab oma laulu neljapäeval, 16. mail, mil toimub teine poolfinaal, kirjutas eurovision.tv.

Võitja valiti nagu Eestis: oma hääle andis kohalik publik ja rahvusvaheline žürii. Finaalivõistlust jälgis Stockholmis «Sõprade Areenil» ligi 30 000 inimest. John Ludvik, kes on tumedast nahavärvist hoolimata Rootsi päritolu, saavutas konkurentide üle mäekõrguse võidu. Telepublik ja žürii andsid talle peaaegu maksimaalsed punktid.

John Lundvik on sündinud aastal 1983 ja kasvas üles Växjös. John osales Melodifestivalenil ka eelmine aasta ja saavutas siis kolmanda koha.

Tema karjääri sai tõeliselt tuule tiibasesse, kui oli laulu «When You Tell the World You're Mine», mida mängiti Rootsi kroonprintsess Victoria 2010. aasta pulmas, üks kaasautoreid. John mitte ainult ei esinda tänavusel Eurovisioonil oma kodumaad Rootsit, vaid ta on ka Suurbritannia laulu, mida esitab Michael Rice, üks autoreid.

Ta on ka tugev sportlane, olles võitnud 100-meetri jooksus kaheksa riikliku kuldmedalit. 2016. aasta Rio suveolümpiamängudeks kirjutas ja esitas John Rootsi olümpialaulu «All About the Games».

«Too Late For Love» esituse ajal ühines Johniga laval gospelikoor, mille moodustasid Paris Renita, Loulou Lamotte, Ashley Haynes ja Dinah Yonas Manna.

John kirjeldas laulu: «Kuigi pealkiri ütleb, et armastuseks on liiga hilja, siis ma püüan laulu endaga öelda, et selleks pole kunagi liiga hilja. Ma julgen uskuda, oma naiivse südamega, et kõike on võimalik armastuse abil lahendada.»

John Lundvik. FOTO: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Huvitaval kombel on John Lundviki laulus ja esituses palju sarnasusi eelmise aasta Austria lauluga. Riiki, kus valdav osa inimesi on valgenahalised, esindas tumedanahaline artist Cesár Sampson, kes esitas laulu «Nobody But You». Ka see laulu rääkis armastusest ning seda saatis taustal gospelikoor. Cesár Sampson oli laulmise kõrvalt ka eratreener.