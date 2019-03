Bradley Cooperi kallim peesitab üksinda Miamis ja näitab, mida mehel kaotada on

Modellil oli kaelas mitu kuldkeed, millest ühe otsas oli medaljon. Arvatakse, et see on tema õnneamulett.

Pärast filmigalat läksid liikvele jutud, et Cooperil ja Lady Gagal on salasuhe ning need jutud ei ole seni vaibunud. Lady Gaga on olnud mitmes USA jutusaates külaliseks, kus saatejuht on temat küsinud, kas tal on Cooperiga suhe ning lauljanna on seda eitanud. Cooper ei ole väidetava suhte teemal sõna võtnud.