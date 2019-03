Pildid ja video: nutikad teismelised päästsid suusalifti küljes rippunud poisi elu

Poiss oli suusaliftis koos ema ja isaga, kes märkasid, et laps hakkas liftiistmelt alla kukkuma ning isa haaras kiiresti poisi käest, teatab huffingtonpost.com.

Seda märkasid 13-aastane Ethan Harvey ja ta sõbrad, kes panid pead tööle, et kuidas maa ja taeva vahel kõikuv poiss kätte saada.

14-aastase James MacDonaldi sõnul oli näha, et poisi isa ei jõua enam last kaua kinni hoida ja poiss võib alla kukkuda.

«Panime tähele, et nii isa kui poeg olid paanikas. Isa hakkas siis appi karjuma ja poiss samuti. Pidime kiiresti tegutsema,» meenutas MacDonald.

Nad tõid kile suusalifti tõstuki alla, hoides kilet nurkadest ja ütlesid, et poiss sellele hüppaks. Nad kinnitasid, et püüavad ta kinni. Enne öeldi poisile, et ta suusad jalast viskaks.