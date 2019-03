Videod: Margus Tsahkna teab, et Ossinovskil on munad... sõna otseses mõttes!

Tunamullu IRList lahkunud Tsahknalt küsiti, kas Isamaa ja EKRE võiksid valitsuse moodustamisel leivad ühte kappi panna, mispeale poliitik vastas, et nimetatud erakonnad on ühe tagumiku kaks kannikat.

Veel küsiti Tsahknalt, kuidas «vaene» Jevgeni Ossinovski riigikogus nüüd hakkama saab. Ka sellele oli poliitikul värvikas vastus varuks: Tsahkna kinnitas, et Ossinovski on Eestis üks väheseid munadega poliitikuid ning seda sõna otseses mõttes. Millist siseinfot Tsahknal teiste meespoliitikute kohta on, pole teada.