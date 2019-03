Naised sookaaslaste kahepalgelisusest: nad ei pea sind inimeseks - oled vaid ettur, keda ära kasutada

Kristina leiab, et naiste kahepalgelisus paljastub mõtete ja sõnade serveeringus. «Faktid võivad olla õiged, aga neid esitatakse viisil, mis antud olukorras on sobivam. Ühes olukorras ühe maistega ja teises sootuks teise maitsega kastmes ja garneeringuga. Võti on pisiasjades ja pooltoonides. Enamus naisi armastab ise uskuda, et oleme väga ausad ja ühepalgelised,» selgitas ta.

Kahepalgelisuse juures mängib rolli, kui palju on naisel enesekindlust ja kui kõrge on tema empaatia.

«Enesekindlus pole ühene, et ebakindlad ajavad udu ja tugevad naised ütlevad otse. Oh, oleks see vaid nii lihtne! Väga võimsad naised mängivad sageli meelega topeltmängu ja ütlevad seda, mida neil antud olukorras on kasulik öelda. Naine pole mõni lihtne pusle,» selgitas Kristina.

«Ja kahepalgelisuse põhjal ei saa kahjuks ka kohe silti kleepida, et tegu on halva inimesega – see võib lausa vastupidi olla. Paradoksaalselt kipub olema nii, et mida enam teise tunnetest hoolitakse, seda enam valgeid valesid sisse lipsab,» avaldas ta selle keerulise teema veel ühe omamoodi tahu.

Kristina Herodes arvab, et inimesed käituvad kahepalgeliselt, et teistele meeldida. FOTO: Erakogu

Naiste põhjus käituda kahepalgeliselt on lihtne - nad tahavad meeldida. «Naised usuvad mingil põhjusel, et olles oma soovidega otsekohene, pole sa enam nii meeldiv, kena, tore, armas ja hea tüdruk. Konkreetsust, sihikindlust, otse ütlemist naiste puhul taunitakse ja tulemuseks ongi see segane supp, kus keegi pole rahul – kaksikmoraal, udune vihjamine ja laveerimine,» rääkis Kristina ning lisas, et kahepalgelisus tekitab palju pingeid ja usaldamatust.

Loomulikult ei ole kahepalgelised vaid naised. Ka mehi võib selles süüdistada. Nagu Kristina Herodes ütleb, siis sugu ei ole määrav, milline inimene sa oled. Kuid ta tunnistas, et naised on siiski selles patus rohkem süüdi kui mehed. «Meestes on sageli säilinud parima sordi sirgjoonelisus, naid ei karda välja öelda, mida tahavad,» leidis ta.

Kuigi Kristinale meeldiks mõelda, et ta ise ei ole kahepalgeline, siis ta teab, et see ei ole tõsi. «Aus vastus on see, et olen küll ja hullemgi veel! Mul pole vaid kaks, vaid kohati lausa kolm-neli erinevat külge ja kihti, mis vahelduvad kiiresti ja ettearvamatult. Ma küll ei valeta, kuid jätan sageli asjad ütlemata, ning mitmel juhul on teeb see sama välja,» selgitas ta enda siiruviirulist sisu.

Heidi Ruuli jaoks on sõna kahepalgelisus kui häiresignaal. FOTO: Marit Kuusk

Heidi Ruul leiab, et see sõna on kui häiresignaal, mis ta kiirest ka kaugele jooksma paneb.

«Nina ees tehakse head nägu ja ollakse parim naine üldse, aga nagu selja pöörad, siis sama inimene loobib su selga kümme erinevas mõõdus sakilise teraga nuga,» kirjeldas Heidi seda, milles tema jaoks kahepalgelisus väljendub.