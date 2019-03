Suri legendaarse rokkbändi Queen bassimees

Queeni asutajaliige Roger Taylor meenutas esimest basskitarristi nii: «Mul on väga kahju kuulda, et mu vana sõber Mike Grose on lahkunud. Kuulsin temast esimest korda kooliajal, kui ta mängis bändis The Individuals. Ta mäng kõlas alati võimsalt. Puhka rahus!»