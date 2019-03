Klipisaade «Hensugusta SHOW» võtab luubi alla kunsti igalt poolt ja igas asendis

Kunsti all peavad paljud silmas pintsliga vehkimist, kuid tegelikult on kunst igal pool, igas asendis. Olgu selleks koduloom, kes varastab köögikapist jahu või segadusse sattunud pereisa.

Hensugusta on üks tõsiselt positiivne nähtus Eesti juutuubi maastikul. Tema ja tema pere ettevõtmistest pajatav humoorikas tõsielu-show on Eesti noorte seas meeletult populaarne. Sellest räägib ka kõnekas fakt, et tänaseks on tema Youtube´i kanalil juba üle 40 000 tellija.