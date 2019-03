«Roaldi nädal»: arst tuli ja ütles, et lõikame ja tõenäosus ellu jääda on üsna pisikene

Roaldile räägib oma loo Heiki, kelle elu muutus kardinaalselt kolm aastat tagasi. Lühikese soole sündroomi tõttu ei saa ta normaalselt toituda vaid peab toitelahuseid endale otse veeni pumpama. «Ühel hetkel tuli arst ja ütles, et nüüd on sihuke värk, et mõne tunni jooksul me lõikame ja tõenäosus ellu jääda on üsna pisikene,» meenutab Heiki päeva, kui diagnoosi sai.