Video: Kanadas ronis põder autode varikatusele

«Olime autod parkinud ja tuppa läinud kui märkasime põtra katusel. Selline vaatepilt oli ootamatu. Me jäädvustasime ronimishimulise põdra,» sõnas mees hiljem meediale.

«Me ei näinud teda katusele ronivat ja me ei tea, kuidas ta sinna sai,» laususid kanadalased.

Juhtumist teatati ka Kanada looduskaitseametile, mille esindajatel on selle põdra käitumise suhtes oma teooria.

«Maja ja autode varialuse juures on kõrged lumehunnikud. Arvatavalt ronis ta hunnikusse lükatud lume abil katusele. Põder oli seal lühikest aega, kuna vaid paar inimest märkasid teda,» sõnas looduskaitseameti esindaja Eamon McArthur.

«Ma arvasin, et loom kukub alla ja saab vigastada, kuid nii ei juhtunud,» laususid kanadalased.

Prince George’is on ka varem põtru nähtud.

Selle linna võimud andsid jaanuaris hoiatuse, et seal on liikumas agressiivne emane põder, kellel on kaasas kaks vasikat.