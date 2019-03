Paris Jackson: mu isa Michaeli materdamine kahjustab minu tööalast tegevust

Nüüd võttis sõna Jacksoni tütar Paris Jackson, kes teatas Twitteris, et ta ei ole oma isa väidetava pedofiilsuse kohta midagi öelnud, vaid kõmuväljaanded on talle sõnad suhu pannud, teatab msn.com.

«Mitu tabloidi kirjutasid, et Paris Jackson peab oma isa Michaeli süütuks. Ma ei ole selle dokumentaalfilmi ega seal väidetu suhtes seisukohta avaldanud. Mulle on sõnad suhu pandud. Igasugused sellised skandaalid kahjustavad minu elu ja tööalast tegevust,» teatas näitlejanna ja modellina tegutsev Paris Jackson.

Safechuck ja Robson on täiskasvanud ja neil on pojad. Meeste väitel olid nad alaealised, vastavalt kümne- ja seitsmeaastane, kui Jackson neid seksuaalselt ära kasutas.

Dokumentaalfilmi näinud jagunesid kaheks, kommenteerides nähtut sotsiaalmeedias. Ühtede arvates oli Jackson paadunud pedofiil, teised on seisukohal, et Jackson on süüst puhas.