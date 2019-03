128 aasta vanune patendijoonis annab WC-paberi dilemmale vastuse

See paberidilemma pärineb WC-paberi rulli leiutamise ajast.

Väljanne Choice leidis, et WC-paberi rullile võeti USAs patent 15. septembril 1891. Patenditaotluse juures on joonis, millel on rull ja selle mõõtmed detailselt ära toodud.

128-aastase patendi joonisel on näha, et paber on rulli peal, mitte all.

WC-paber FOTO: Murat Subatli / PantherMedia /Scanpix

«Seega on rohkem kui 100 aasta vanune dilemma lahendatud. Algse nägemuse kohaselt peab WC-paberi rulli tõmmatav paber olema rulli peal. Kindlasti on ka neid, kes sellega nõus ei ole, kuid patendi järgi on korrektne, et see on rulli peal,» selgitas väljaanne.

Mitmed inimesed kommenteerisid WC-paberi dilemmat. Osa neist arvas, et ta ei hakka oma harjumust muutma ja jätab paberi rulli alla. Teised olid rõõmsad, et neil on olnud paber rulli peal ja nad on teinud õigesti.

Oli ka neid, kelle arvates ei ole tähtsust, kus tõmmatav paber on, kas rulli peal või all.