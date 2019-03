CNN leidis Süürias «Islamiriigi pruudi», kes on soomlanna

Naine elas sõjas vaevleva Süüria idaosas Baghuzi külas, kus Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) ja kurdide väeüksused pidasid USA toetusel Islamiriigivõitlejatega veriseid lahinguid, ajades äärmusislamistid sealt välja, teatab iltasanomat.fi. Islamiriigi viimaseks kantsiks olnud Baghuzis elanud Sanna ja ta neli last evakeeriti koos sadade naiste ja lastega kurdi sõdurite poolt. Nende naiste seal on ka Islamiriigi võitlejate naisi, kes seni ülistavad Islamiriigi kalifaati. Islamiriigi viimaseks kantsiks olnud Baghuzis elanud Sanna ja ta neli last evakeeriti koos sadade naiste ja lastega kurdi sõdurite poolt. Nende naiste seal on ka Islamiriigi võitlejate naisi, kes seni ülistavad Islamiriigi kalifaati.

Süüria idaosas asuvast Baghuzist evakueeritud naised ja lapsed FOTO: DELIL SOULEIMAN / AFP/Scanpix

Baghuzist põgenenute seas on palju välismaalasi, enamik on Iraagist ja teistest Lähis-Ida riikidest pärit inimesed, kuid on inimesi ka lääneriikidest.

Kurdi võitleja saatmas Baghuzist evakueeritud naist FOTO: DELIL SOULEIMAN / AFP/Scanpix

14 aastat tagasi islami usu omaks võtnud Sanna abiellus Soomes marokolasega. Sanna ja ta mees tulid Süüriasse 4,5 aastat tagasi, soovides elada islamiusu keskkonnas.

Mehe asukoht on teadmata ning ei ole teada kus Sanna neli last sündinud on, kas Soomes või Süürias.

CNN tegi «Islamiriigi pruudiks» tituleeritud Sannaga intervjuu, milles reporter Ben Wedeman küsis kohe alguses, et miks soomlanna lahkus turvalisest Soomest ja läks Süüriasse.

«Saabusin Süüriasse üle nelja aasta tagasi, et elada õiget moslemielu. Alguses oli Süürias üsna hea elada, sest ühiskond toimis. Oli elukoht, oli süüa, olid koolid, kuid koos sõja lahvatamisega kõik muutus. Mul on sõja keskel olnud väga raske elada,» sõnas soomlanna.

Lahingutegevus Süüria idaosas Baghuzis, mis oli Islamiriigi viimane kants FOTO: DELIL SOULEIMAN / AFP/Scanpix

Sanna sõnul hakkasid siis jõudma temani teated ja ta nägi uudistesaadetst, millisteks julmusteks Islamiriigi võitlejad valmis on, kuid ta ei uskunud seda.

CNNi reporter Wedeman küsis Sannalt, et kuidas ta suhtub Islamiriigi seisukohta, et šariaadile toetudes on võitlejatel õigus inimesi tappa ja nende päid maha lüüa.

«Šariaat on šariaaat, ma usun neisse seadustesse. Kui on koraanis olemas, siis on see õige,» teatas soomlanna, kes samas tahab sünnimaale Soome tagasi minna.

Šariaat on koraanil ja sunnal põhinev islami usu-, õigus- ja moraalinormide kogu.

Sõna sharī‘ah algne tähendus on teekond joogikohta. Šariaadi tänapäevane mõiste pärineb Koraanist (s 45:18), kus sharī‘ah tähendab seadust, mille on ilmutanud Jumal.

Ameeriklasest ajakirjanik intervjueeris ka Sanna 13-aastast tütart.

Reporter Wedeman küsis tüdrukult, kas ta on Islamiriigi juures elades õnnelik ja laps sõnas nagu ta ema, et tahab Soome.

Ei ole teada, kui vana Sanna on ja kust ta Soomes varem elas. Kuna Sanna mainis intervjuus mitu korda Soome pealinna Helsingit, siis arvatakse, et ta võib sealt pärit olla.

Sanna arvates peetakse teda Soome võimalikuks terroristiks ja ta võidakse vanglasse panna.

Süüria kurdide Rahvakaitseüksuste (YPG) esindajad teatasid 6. märtsil, et Sanna on Süürias vahi all seni, kuni Soome valitsus otsustab, kas naisel lubatakse kodumaale naasta või mitte.

Soome välisministeeriumi teatel saavad nad nõustada Süürias olevaid Soome kodanikke, kuid mingit muud abi ei ole võimalik pakkuda.

Soome siseministeeriumi esindaja Tarja Mankkinen lisas, et kui sõjapiirkonnas olnud täiskasvanud isik saabub tagasi Soome, siis käivitatakse uurimine, kas see isik võis toime panna sõjakuritegusid või olla seotud sõjakuritegudega.

Soome kaitsepolitsei andmetel on Soomest läinud Süüria ja Iraagi konfliktipiirkonda üle 80 Soome kodaniku, kellest umbes 20 on seal hukkunud ja umbes 20 tulnud tagasi Soome.

Siiski arvatakse, et Süüriasse ja Iraaki läinud on ametlikust statistikast rohkem.