PILDID ja VIDEO «Beverly Hills 90210» näitlejad enne ja nüüd: nende elu ei ole olnud meelakkumine

Ta sai raskelt vigastada ning talle tehti nii osa kolju kui osade lülisamba lülide taastamisoperatsioon. Arvati, et ta ei hakka enam kunagi käima, kuid läks siiski teisiti.

Priestly abiellus 2005 meigikunstniku Naomi Lowde’iga, neil on kaks last.

49-aastane Priestly on astunud üles mitmes seriaalis, kuid on tegev ka teleprodutsendina.

Ta lahkus sarjast 1995 ja tal oli lühiajaliselt oma jutusaade. Carteris sattus 2006 Kanadas filmivõtte ajal õnnetusse, mille tagajärjel tekkis tal vasaku näopoole halvatus ja ta ei saanud pool aastat rääkida. Ta saab seni akupunktuurravi ja see on aidanud ta seisundit parandada.

Carteris on alates 1992. aastast abielus börsimaakleri Charles Isaaciga ja neil on kaks last.