Meenutame: Riho Rõõmuse rõõmsad hetked Tallinna lauluväljaku isana

«Tänane päev on täis üllatusi!» kirjutas Rõõmus oma sünnipäevahommikul Facebooki. Mõnd aega hiljem sai ta kõne Postimehe ajakirjanikult, kes teatas talle, et lauluväljaku uueks juhiks saab Urmo Saareoja. Võib arvata, et sellist üllatust Rõõmus sünnipäeval ei oodanud.