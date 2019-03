Pildid: rebaseküttide ja loomakaitsjate vahel läks madinaks

Tekkis umbes 15 minutit kestnud kokkupõrge, milles mõlemad osapooled vigastada said, teatab News Service South West.

Üks küttidest sõnas, et kui loomakaitsjad tahavad sõda, siis peavad nad seda ka saama.

Sama mees lähenes siis ühele maski kandnud protestijale, tõmmates tal maski eest ja haarates ta käes olnud pudeli rebaselõhnalise vedelikuga. Kütt pihustas siis protestija suunas rebaselõhnaga vedelikku, mida kasutatakse jahil, et koerad rebase lõhna üles võtaksid ja metslooma jälitama hakkaksid. Protestijad tahtsid selle vedelikuga tegelikult kütid üle valada.

Piltidelt on näha, et lisaks protestijatele sai vähemalt üks jahimees vigastada, kuna ta nina on verine.