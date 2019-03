The Prodigy laulja Keith Flint oli mõni aeg enne surma koos eratreeneriga pubis

Daily Maili andmetel oli 49-aastane Flint enne surma helistanud oma naisele, jaapanlannast DJ-le Mayumi Kaile, kes on praegu Jaapanis esinemas ja palunud tal koju tagasi tulla. Flinti lähedaste teatel võttis laulja endalt ise elu, kuna ei suutnud ilma naiseta edasi elada.

Keith Flint ja ta naine Mayumi Kai FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Laulja osales möödunud nädalalõpul jooksuvõistlusel, kus püstitas isikliku rekordi ning kaasjooksjate teatel oli ta heas tujus.

Flint oli mõni aeg enne oma surma koos eratreeneriga Chelmsfordis Galvin Green Man pubis einestamas.

Selle jäädvustasid kõmufotograafid, kelle teatel viskas laulja nalja ja nautis toitu ning siis ei olnud mitte mingit märki, mis oleks lubanud oletada, et ta plaanib elust lahkuda.

Pubi töötajate teatel oli Flint nende regulaarne klient, ta tuli sinna vahel üksinda, vahel koos sõprade ja oma koertega, keda tal oli kuus.

«Meist said head sõbrad, hoolimata kuulsusest, ei olnud ta ennast täis ega ülbe. Ta oli alati kahe jalaga maa peal ja uuris, kuidas meil läheb. Tal oli lai silmaring ja temaga oli lõbus vestelda. Kunagi ei tea, mis teise inimese sees tegelikult toimub,» sõnasid pubi töötajad.

Teada on, et Flint pööras palju tähelepanu oma tervisele ja heale füüsilisele vormile. Teda aitas eratreener, kelle käe all ta esinemisteks ja jooksuvõistlusteks treenis.

Keith Flint FOTO: Roland Owsnitzki / www.imago-images.de/Scanpix

Keith Flint ja ta naine läksid väidetavalt selle aasta alguses lahku. Jaapanlanna lendas tagasi kodumaale, kus ta on astunud üles DJ-na.

Kinnitamata andmetel oli naine nõudnud, et Flint paneks nende Essexi kodu müüki ja nad jagaksid saadava raha pooleks. Tegemist on 15. sajandit pärit renoveeritud majaga, mille hind on umbes 1,5 miljonit naela (1,7 miljonit eurot).

«Keith ei soovinud maja müüa ja ta lootis, et naine tuleb tagasi. Teada on, et Mayumi oli Keithi tugisammas, ta aitas mehel narkootikumidest loobuda,» sõnas muusiku lähikonda kuulunud isik.

Keith Flint ja Mayumi Kai abiellusid 2006 Chelmsfordi lähedal asuvas Black Chapel kirikus, kohal olid vaid lähimad sugulased ja sõbrad.

The Prodigy andis oma värskeima albumi «No Tourists» välja 2018. aasta novembris. Bänd saabus hiljuti tagasi kontsertuurilt Austraaliast ning pidi sel kuul andma kontserte Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Lisaks oli suvel plaanis esineda mitmel Euroopa muusikafestivalil.

The Prodigy teatas, et nad tühistavad Keith Flinti surma tõttu kõik oma kontserdid.