Mees tahtis lahutusega saada poolt varast, kuid sai vaid 13 eurosenti

Mees põhjendas kohtus, et tal on õigus saada osa varast, kuna ta hoidis ühist majapidamist korras ja tegi remonti, kirjutab iltasanomat.fi.

Kohtus ilmnes, et naine tõi abiellu kaasa nii kinnisvara, autod kui raha, lisaks on tal oma firma. Naise vara väärtus on umbes 80 000 eurot. Naise sõnul ei suurendanud mees nende abielu ajal vara ja seega ei ole tal õigust 40 000 eurole.