Poolalasti naist kujutav söejoonistus võib olla Leonardo da Vinci teos, mis eelnes «Mona Lisale»

Söejoonistus, mille suurus on 72 korda 54 sentimeetrit ja millel on kujutatud poolalasti naist, asub Chantilly Condé muuseumis, teatab afp.com.

Kuulus «Mona Lisa», mis valmis da Vincil 1503 – 1517, asub Pariisi Louvre’is.

Leonardo Da Vinci «Mona Lisa» 1503-1517 FOTO: World History Archive / TopFoto /Scanpix

Kunstiasjatundjate sõnul meenutab söejoonistuse naisefiguuri asend, kaasa arvatud käed, da Vinci kuulsat Mona Lisat.

«Suure tõenäosusega tegi Leonardo da Vinci sellest söejoonistusest enamiku ise ja see joonistus võis eelneda tuntud Mona Lisale. Nimetatud söejoonistus on tehtud eelkõige meistri, mitte õpipoisi käega,» selgitas Louvre’i kuraator Mathieu Deldicque.

Louvre’i kunstieksperdid tegid söejoonistusele laboriuuringu, mis näitas, et sellel on palju kokkulangevusi «Mona Lisaga» ning see lubab oletada selle valmimist enne kuulsat maali.

Söejoonistus «Monna Vanna», mille autoriks on suure tõenäosusega Leonardo da Vinci FOTO: MICHEL URTADO / AFP/Scanpix

Mikroskoopuuringu kohaselt tegi «Monna Vanna» söejoonistuse vasakukäeline kunstnik.

1519. aastal surnud Leonardo da Vinci on maailma tuntuim vasakukäeline kunstnik.

See söejoonistus kuulus Prantsusmaa ühele tuntumale aadlisuguvõsale, Condé’dele, kes olid prantsuse kuningliku Bourbonide suguvõsa kõrvalharu.

Alates 1862. aastast asub see joonistus Condé muuseumi renessansikogus.

Seda söejoonistust nägi möödunud aastal Condé muuseumi näitusel, millega tähistati Leonardo da Vinci 500. surma-aastapäeva. Da Vinci sündis 1452. aastal Firenzes, kus valitses siis Medicide suguvõsa ja suri 1519. aastal Prantsusmaal Amboise's.

Louvre’i teine ekspert Bruno Mottin kinnitas, et see söejoonistus on tehtud ajal, mil Leonardo da Vinci oli oma loomingu tipus.

«Söejoonistusest enamik on tehtud vasaku käega, kuid sellel on ka osi, mis on tehtud parema käega. Vasaku käega tehtu võib olla da Vinci oma, parema käega tehtu aga mõne ta õpilase oma, kellele ta andis näiteks ülesandeks joonistust täiendada ja selle läbi oma oskusi lihvida,» sõnas ekspert.

Da Vincile viitab veel asjaolu, et see teos on tehtud suitsutehnikas (sfumato), mida kuulus kunstnik palju kasutas. Selle tehnika puhul on valguselt varjule ja vastupidi üleminek pehme.

Leonardo di ser Piero da Vinci (15. aprill 1452 Itaalia Anchiano – 2. mai 1519 Prantsusmaa Amboise) oli Itaalia polühistor, kes tegeles leiutamise, anatoomia, maalikunsti, matemaatika, inseneriteaduse, skulptuuri, arhitektuuri, botaanika, muusika, kirjanduse, astronoomia, geoloogia, ajaloo ja kartograafiaga.

Teda peetakse renessansiajastu mitmekülgseimaks geeniuseks.

Leonardo da Vinci (1452 - 1519) portreemaal FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library/Scanpix

Leonardo da Vinci maal «Mona Lisa», mille suurus on 77 korda 53 sentimeetrit, on tehtud õlivärvidega paplipuust alusele.