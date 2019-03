Video: Montana rantšo kohal nähti kummalist musta rõngast lendamas

Ringikujulist objekti oli taevas näha mitu minutit, siis see kadus, teatab dailymail.co.uk.

Farmerid jäädvustasid nähtu ja panid video sotsiaalmeediasse küsides, millega tegemist olla võib ja kust see tuli.

«Olin külmal õhtul lehmi söötmas kui nägin taevas kummalist rõngast. Seda nägi lisaks minule ka minu abikaasa ja me imestasime, et mis see on. Kas tulnukad või naftapuuraugust pärit jääk?» sõnas anonüümseks jääda soovinud ameeriklanna.

USAs Montanas asuva rantšo kohal nähti kummalist musta rõngast FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Farmerite sõnul olid nad ka varem sellist rõngast taevas näinud, kuid seekordne oli peaaegu ideaalselt ümara kujuga ja varasematest võimsam.

«Saime lõpuks aru, et tegemist on naftajäänusega, mis on pärit kaugemal asuvast naftapuurimisalalt, mitte tulnukate laevaga,» selgitasid farmerid.

Nad uurisid, kuidas sellised «naftarõngad» tekivad ja said teada, et naftapuuraugust, milles on leeke.

«Õhtu oli jahe, luues suitsurõnda tekkimiseks ideaalsed tingimused. Sellised suitsuringid tekivad toornafta põlemise käigus,» sõnasid ameeriklased.

