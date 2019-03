Väide: Michael Jackson tahtis saada astronaudiks ja lennata Kuule

Illusionisti sõnul käis Jackson ise välja idee, et ta tahab Kuu peale minna.

«Kuulasin Michaeli soovi ära ja alguses pidasin seda naljaks, kuid ta kinnitas mulle, et see on ta tõsine soov. Olin nõus olema tema ja NASA vahel vahendajaks, sest mul oli NASAs kontakt, endine astronaut Edgar Mitchell,» sõnas Geller, kes oli pikka aega Jacksoni sõber.