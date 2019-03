The Prodigy staaril Keith Flintil tekkis pärast naisest lahkuminekut depressioon, mille tõttu ta võis teha enesetapu

The Prodigy liikme Liam Howletti sõnul kannatas 49-aastane Flint pärast naisest, jaapanlannast DJ-st Mayumi Kaist lahkuminekut sügava depressiooni all ja ta võis teha selle tõttu enesetapu, teatab dailymail.co.uk.

Keith Flint 2009 FOTO: Yui Mok / PA Wire/PA Images/Scanpix

Howlett lisas, et Flint nautis maal elamist, ta käis vabal ajal sageli ratsutamas ja tegeles oma koertega.

Siiski oli ta bändiliikmetele sõnanud, et kui ta elu on täiesti väljakannatamatuks muutub, siis on ta valmis endalt elu võtma.

Viimane foto elusast Keith Flintist on pärit 2. märtsist, mil ta osales Chelmsfordi pargis jooksuvõistlusel, saades aja 21 minutit ja 22 sekundit, mis on üks ta rekordeid.

Bändiliikmete sõnul oli jaapanlannast naine sundinud Flinti pärast nende lahkuminekut maja müüki panema ning kriisi tõttu võis laulja hakata narkootikume tarvitama.

Flint sõnas mõned aastad tagasi, et tal oli kunagi narkoprobleem, kuid ta sai sellest üle.

«Ma olin nõrk ja arg, et ei suutnud endale oma nõrkusi tunnistada. Tundsin mitmel korral, et olen elust tüdinenud, kuid see läks üle ja ma kindlasti ei plaani enesetappu,» sõnas laulja 2015. aastal.

Parameedikud ja politseinikud leidsid Keith Flinti ta kodust teadvuseta olekus. Parameedikud üritasid teda elustada, kuid see ei õnnestunud ja nad kinnitasid ta surma. Politsei teatas ta surmast pere- ja bändiliikmetele.

«Meil oli väga raske uskuda, et Keith võttis endalt elu. See oli nii ootamatu, tekitades meile kõigile valu. Kuid see oli tema valik. Puhka rahus, vend,» kirjutas The Prodigy liige Liam Howlett pärast Flinti surmauudisest teada saamist.

Bändi andmetel lendas Flinti naine Mayumi Kai jaanuaris oma kodumaale Jaapanisse, kus ta on tuntud DJ ja kus tal on Tokyos olnud mitu esinemist.

Laulja naabrite teatel tuli Flinti surm neile samuti üllatusena, sest alles mõned päevad tagasi käist staar jalgrattaga sõitmas ja koertega jalutamas.

«Keith Flint oli väga meeldiv naaber, ta ei pidanud end kuulsaks, vaid oli üks meie seast. Ta oli alati valmis abistama, olles sõbralik ja viisakas,» meenutasid naabrid.

Essexi politsei kinnitas, et nad said 4. märtsi hommikul väljakutse Dunmows Brook Hillis asuvasse majja, kust nad leidsid teadvuseta mehe.

Keith Flinti kodu Essexis Dunmows FOTO: Paul Davey / SWNS.com /Scanpix

«Parameedikud kinnitasid mehe surma. Senistel andmetel ei ole ta surmas midagi kahtlast ega kriminaalset,» teatas politsei.

Lisaks 1,5 miljonit naela maksvale villale kuulus Flintile ka Plesheys asuv Leather Bottle pub, mille ta ostis ja renoveeris 2014, müües selle juba 2017 uuele omanikule.

Keith Flinti kodu Essexis Dunmows FOTO: EPA/Scanpix

Nii ta bändiliikmed kui ka mitmed tuntud muusikud ja fännid on avaldanud Keith Flintile järelehüüdeid.

The Prodigyl oli möödunud aasta lõpul kontserttuur Austraalias, sel kevadel ja suvel plaanisid nad esineda mitmetel muusikafestivalidel, kuid Filinti surma tõttu tuleb plaanid ümber teha.

Briti elektroonilise muusika ansambel The Prodigy sai kuulsaks 1990. aastatel. Keith Flint läks popmuusika ajalukku nii oma laulude, tantsimise kui ka erilise välimuse, eelkõige punkarisoengutega.