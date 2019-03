Kas huulepulga jälg Bradley Cooperi suul viitab ta suhtele Lady Gagaga?

Kohe läksid liikvele jutud, et neil on vist salasuhe, sest nende ettekanne viitas sellele, teatab mirror.co.uk.

Lady Gaga ja Bradley Cooper kandmas Oscari-galal ette pala «Shallow» filmist «A Star Is Born»

Bradley Cooper on suhtes venelannast modelli Irina Shaykiga ja neil on väike tütar. Lady Gaga läks oma kihlatust Christian Carinost hiljuti lahku.

Lady Gaga lükkas Oscari-gala järgsetes intervjuudes suhtekõlakad ümber, kuid need on visad vaibuma.

On neid, kelle arvates oli Lady Gaga ja Cooperi Oscari-esinemine kahe andeka inimese väga hästi tehtud etteaste, kuid on ka neid, kelle arvates midagi nende kahe vahel susiseb.

Lady Gaga fännid on veendunud, et neil võis tekkida suhe filmi «A Star Is Born» võtetel.