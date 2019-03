Video: Lady Gaga ja Bradley Cooperi kooslaulmine algas 2016

Lehekülje Entertainment Tonight video kohaselt oli Lady Gaga üllatunud, kui Cooper järsku ta ukse taha ilmus, kuid nende kooslaulmine oli lõbus.

Lauljanna sõnul ta ei teadnud, et Bradley Cooper laulda oskab, sest ta ei ole filmides varem laulnud ja Cooperi hea lauluhääl üllatas teda.

Lady Gaga ja Bradley Cooper 27. septembril 2018 filmi «A Star Is Born» esilinastusel Londonis FOTO: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Lady Gaga sõnul tekkis neil kiiresti omavaheline klapp, sest nad mõlemad on pärit USA idarannikult ja on itaalia juurtega. Ka nende maailmavaated ja suhtumine on sarnased.

«Bradley tuli minu juurde, me sõime soojendatud pastat ja rääkisime pikalt, milline peaks olema armastus- ja muusikafilm mida ta teha tahab ja milline muusika peaks seal kõlama. Meie vahel tekkis kiiresti side ja me mõistsime üksteist,» meenutas Lady Gaga.

Bradley Cooper jäädvustas oma nutitelefoniga nende esimese ühise kooslaulmise, pannes telefoni klaveri äärele.

Bradley Cooper ja Lady Gaga laulmas 2016. aastal esmakordselt koos FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Nad õppisid teineteiselt oskusi, mida muusikafilmis on vaja. Cooper õppis Lady Gagalt palju laulmise ja muusika tegemise kohta ning Lady Gaga õppis näitleja- ja režissööritöö kohta.

Cooper selgitas Lady Gagale, et tal on plaanis teha muusikafilm, mille peaosades on nad mõlemad ning see on tema esimene film, mille režissöör ta on.

Cooper sai häälekoolitust, et Lady Gaga teda üle ei laulaks ja et nende hääled kokku sobiksid. Lady Gaga ja Cooper kandsid filmivõtete eel kõik palad produtsentidele ja tegijatemeeskonnale ette ning kõik laulud võeti üles live’is, mitte stuudios.

Cooper sõnas pärast filmi valmimist, et ta vajas naispeaossa lauljannat, kelle hääl on nagu tuumaplahvatus ja Lady Gagal on just selline hääl.

Kaader filmist «A Star Is Born». Bradley Cooper ja Lady Gaga FOTO: CAP/MFS / Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Lady Gaga kirjutas koos mitme tuntud laulukirjutagaja selle filmi jaoks originaalpalad, millest «Shallow» sai originaallaulu Oscari. Selle laulu kandsid Lady Gaga ja Cooper ette ka Oscarite-gala, tehes seda väga sensuaalselt ja tekitades sellega spekulatsiooni, et nende vahel võib olla salasuhe.

Lady Gagat ja Bradley Cooperit nähti Oscari-galal kandmas tundeküllaselt ette pala «Shallow» filmist «A Star Is Born», mis kandideeris Oscarile ja sai kuldmehikese FOTO: Reuters/ScanPix

Bradley Cooper ei ole sel teemal sõna võtnud, kuid Lady Gaga sõnul ei ole nad suhtes, vaid Bradley Cooper on ta väga hea sõber, kes uskus temasse, sest kuigi ta on õppinud New Yorgi ülikooli teatri- ja kunstikoolis, ei ole ta näitlejana töötanud, vaid on laulja.

«Sain aru, et lauljana olen parem, sest tunnen end siis laval vabamalt. Juba teatrikooli ajal olin väga krampis. Kui mul paluti midagi ette kanda, siis olin nagu kala kuival ja maigutasin suud,» meenutas Lady Gaga ühes intervjuus.

Siiski ei taha jutud Lady Gaga ja Bradley Cooperi väidetava suhte teemal vaibuda, sest sotsiaalmeediasse jõudis video, mis on tehtud üks kuu enne 24. veebruari Oscari-galat.

Lady Gaga ja Bradley Cooper esinemas jaanuaris 2019 Las Vegases, kus nad kandsid koos ette pala «Shallow» FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Lady Gaga esines siis Las Vegases ja ta erikülaliseks oli seal Bradley Cooper, kelle ta lavale kutsus. Nad kandsid ette laulu «Shallow», tehes seda väga sensuaalselt ja tundeküllaselt.

Bradley Cooper tegi 2018 filmi «A Star Is Born», samanimelist filmi on varem tehtud kolmel korral.

Kaader filmist «A Star Is Born». Pildil Bradley Cooper ja Lady Gaga FOTO: Clay Enos / Image supplied by Capital PicturImage supplied by Capital Pictures/Scanpix

Lady Gaga ja Bradley Cooper 31. augustil 2018 Veneetsia filmifestivalil, kus film «A Star Is Born» esilinastus FOTO: Laurent VU/SIPA /Scanpix

Esimene selline linateos valmis 1937 ning siis olid peaosades Janet Gaynor ja Frederic March.

1954. aasta linateoses «A Star Is Born» olid peaosades Judy Garland ja James Mason ning 1976. aastal filmis kehastasid peategelasi Barbara Streisand ja Kris Kristofersson.