Krokodillipisaraid valanud Metsakutsu «Tõest ja õigusest»: kaotasin täielikult mälu ja uppusin silmini rollidesse

Räppar Metsakutsu kirjutas mõned päevad peale suurfilmi «Tõde ja õigus» esilinastumist Facebooki oodi, lootuses, et mööda kadakaoksi ja kruusateid, lörtsitorme ja madalat külma päikesepaistet jõuab see Priit Loogi, Tanel Toomi ja kogu filmimeeskonnani.

«Käisin seda filmi vaatamas ja mul on tõelisi raskusi emotsiooni sõnadesse panemiseks. Ma tunnen, et mu sõnavara, elukogemus ja vaimne küpsus on imiku tasemel, et sellel teemal üldse sõna võtta, aga kuna olen piisavalt loll, siis ma ikkagi lalisen selle siia, sest ma ei suuda mitte vakka olla,» alustas Metsakutsu.

«Ma hakkasin nutma umbes filmi keskel (koos kogu saaliga, ja-jah, mu kuulsin teid kõiki seal nuuksumas) ja pärast seda hetke olin täielikus transis kuni peale filmi õue, värske õhuni jõudsin. Ma pole sellist tunnet filmi ajal mitte kunagi varem tundnud. Kogu maapind värises korraks jalge all ja ma ei saanud aru, kas ma seisan või hõljun või kaon või ilmun.

Paratamatus, mis mind Eesti filmi nautimisel tihti segab, on rollide taga olevate näitlejatega liiga tuttav olemine- ma ei suuda oma saamatuses mööda vaadata kõikidest telesaadetest, intervjuudest, ajakirja esikaantest, mis kõik need näitlejad meie südamesse on graveerinud. «Tõde ja õigus» filmis kaotasin täielikult mälu ja uppusin silmini rollidesse, mis ekraanil elasid. Külmavärinateni eksisin Priit Loogi näideldud Andresesse. Igakord kui oli lähikaader, tundsin kogu Andrese rammu, valu ja õiglusejanu oma rusikates. Ma ei kujuta ette, kuidas, mis meetodite või vahenditega Priit sellise asja saavutas, aga ma olin ja olen kõikide hingesoppideni raputatud,» ülistas räppar suurteost.

«Jaan Tätte ütles kunagi mingis intervjuus, et ta ei vaata filme, sest ta tunneb, et vastupidiselt raamatu lugemisele, ta ei mõtle filmi vaatamise ajal mitte midagi, pea on tühi. Seal pimedas kinosaalis selle Tanel Toomi poolt ellu kutsutud Andresega koos ma tundsin, kuidas ma muutusin mingiks mõtete ja tunnete toruks, kus voolas sekundiga läbi miljon küsimust, tunnet, seisukohta, ma kadusin ära kuhugi sinna Vargamäe põldude vahele ja reaalsus tuli nagu rusikas alakõhtu tagasi filmi lõpus.»

«Me kõik elame selles fantaasiamaailmas siin, mis koosneb gigabaitidest, laikidest, nartsissismist ja arvame, et see ongi päris elu,» kirjutas mees postituses ja tõdes, et peale filmi nägemist, tundub kõik eriliselt tühine ja sisutu.