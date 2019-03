Soome meedia Eesti riigikogu valimistest: Anu Saagim parlamenti ei pääsenud, EKRE oli edukas

Rohelised, kaasa arvatud Saagim, parlamenti ei pääsenud, kuna nad said alla viie protsendi häältest.

Soome väljaannete teatel tegi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) nüüdsetel valimistel suure tõusu. Samas rõhutati, et selle erakonna äärmusparempoolsed vaated on üsna sarnased USA presidendi Donald Trumpi vaadetega, mitte 21. sajandi Euroopa omadega.

EKREl on tugev side Soomega, sest selle partei juhtide hulka kuuluv Henn Põlluaas on Eesti soomepoiste juhtfiguur ning EKRE kaitseministrikandidaat Leo Kunnas sai ohvitserikoolituse Soomes.

Leo Kunnas on abielus väljaande Helsingin Sanomat Tallinna korrespondendi Kaja Kunnasega.

EKREga seotud organisatsiooni SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhil ja lehekülje Objektiiv asutajana tuntud Varro Vooglaidil on pooleli doktoriõpingud Helsingi ülikoolis.

Soome meedia arvates on Eestis populaarsed keskealised poliitikud, keda valivad keskealised valijad ning paljud parteid ei ole noortele ja vanemaealistele piisavalt tähelepanu pööranud. Noored ootavad uut poliitikat, kus ka nendega arvestatakse ja see võib olla põhjuseks, miks on EKRE 18 – 24-aastaste seas populaarne.