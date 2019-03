Ka põhjanaabrid valisid endale euroloo: soomlased saadavad Iisraeli kohaliku DJ

Kui vene rahvusringhääling valis end tänavusel Eurovisioonil esindama Sergei Lazarevi. Kuigi Lazarevi osalemine tehti teatavaks kuu aega tagasi, siis pole siiamaani teada, mis laulu ta esitab. Kuulduste kohaselt esitab ta laulu, mis on kirjutatud Filipp Kirkorovi ja Dimitris Kontopoulusi poolt ning mille produtsendiks on Ilias Kokotos. Lazarevi laul on võimas, eepiline ballaad, mille muusikat mängib sümfooniaorkester.