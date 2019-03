Nii Madli Vilsar kui ka Miss Chrissy Kiss, mõlemad volüümikad modellid, kandsid otsesaates tuntud pesubrändi Bon Bon riideid. Vilsar rääkis, et see on hea, et nii tuntud bränd nüüd ka suurematele naistele pesu on tegema hakanud, sest väga raske on leida pesu, mis kenasti sobiks.

Pesudisainer Tiiu Roosma sõnas, et tema hakkas kunagi pesu disainima just vajadusest, sest «rinnaka nääpsukesena» millenniumi vahetusel ei olnud tema kehatüübile pesu leida.

«Ma olin püsti hädas,» kommenteeris Tiiu. «Ma arvan, et see oli üks käimatõmbav faktor,» lisas ta ja ütles, et kuigi talle meeldis ka õmmelda, siis oli isiklik vajadus see põhiline motivaator.

Aga nüüd, pea 20 aastat hiljem, on ühiskonnas ja modellinduses ka volüümikus moes. Tiiu päris täpselt ei tea, aga arvab, et see on Instagramist tulnud.

Madli Vilsar tunnistas, et ta on oma 180 cm pikkuse juures kaalunud nii 57 kilo kui see, mis ta praegu on (umbes 20 kilo rohkem). Vähesele kaalule vaatamata tundis naine, et seda on siiski liiga palju, kuna ümbritsev keskkond surus oma norme peale.

«Kui ma võtsin juurde viis kilo, siis mulle öeldi, et nüüd on lõpp, nüüd on läbi. Nüüd sa oled viis kilo rohkem ja nüüd ei olegi enam midagi teha,» ütles naine. «Tol hetkel tunduski, et ma olen kohutav. Ma ei tahtnudki minna välja. Kõik oli minus endas kinni. Aga kui ma nüüd tagasi vaatan, siis ma olin ülipeenike,» sõnas Vilsar.

Madli Vilsar lisas, et ükskõik, kui suur sa ka ei oleks, peas tuleb kõik korda saada, siis sa oled ka iseendaga rahul.

Miss Chrissy Kiss sõnas, et kuigi ta praegu tunneb end hästi, siis võib see iga hetkega muutuda. «See nii sõltub emotsionaalsetest asjadest. Ma usun, et meil kõigil on neid päevi, kus sa mõtled, et [midagi on korrast ära]. Siis aga teine päev vaatad, et damn girl!» kirjelas Chrissy.

Siis aga tunnistas saatejuht Robert Rool, et kui tema end hommikul peeglist vaatas, siis oli kõhukest natuke palju. Madli aga siis julgustas teda ja ütles, et see läheb üle. Kõige tähtsam on tervislikkus ja see, et inimene iseendale meeldib.

Robert uuris ka, et kuidas on pluss suuruses modellide seas meestega. Chrissy vastas, et tema väga ootab, mil tuleb pluss suuruses superstaarist meesmodell.

Maldi Vilsar ütles lõpetuseks, et kuskil peol või sotsiaalsel kogunemisel ei paista silma see, kes on kõige ilusam, kuna ilu on suhteline mõiste. Silma paistab see, kellel silmad säravad, kes on enesekindel ja kes tunneb end oma kehas hästi.