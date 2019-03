«Paaril korral on kutsutud,» vastas Lenna Kuurmaa küsimusele, kas ka teda on aastate jooksul mõne erakonnaga liituma meelitatud. Mis erakonnad need olid, Lenna öelda ei tahtnud.

Lenna avaldas ka, et pakkumiste ajal päris lubadusteni veel ei jõutud, aga sellega oldi päris lähedal.

Baruta, Kristina Šmigun-Vähi, Raivo E. Tamm on vaid mõned avaliku elu tegelased, kes on erinevalt Lennast erakonnaga liitumise pakkumise vastu võtnud, ning astuvad üles tänavustel valimistel. Mõni on seda teinud alles enne valimis.

«Minu jaoks ei muutu nende inimeste juures midagi,» sõnas Lenna. «Mina pean kõigist nendest kolmest väga lugu. Nad on väga head tegijad oma valdkonnas ja ma usun, et nad on suure missioonitundega inimesed, kui nad tunnevad vajadust, et neil on nüüd vaja minna poliitikasse, ja tahavad asju muutma hakata. Andku minna.»