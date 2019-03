Geoloogid tegid kindlaks paigad, kust toodi megaliitehitise Stonehenge’i kivid

Briti 12 geoloogid lahendasid selle mõistatuse ja tegid kindlaks, paiga, kust Stonehenge’i kivid pärit on, teatab cnn.com.

Ilmnes, et need toodi Inglismaale Salisbury tasandikule, kus Stonehenge asub, kahest Walesis asunud kivimurrust.

Geoloogid leidsid sealt ka iidseid tööriistu, mis viitavad kivide murdmisele. Analüüs näitas, et need pärinevad umbes 3000. aastast eKr, mil ehitati Stonehenge’i esimene faas.

«Meie uurimine lõpetas pikka aega kestnud vaidluse, kas Stonehenge’i kivid tõid kohale selle ehitajaid või olid need Wiltshire’i tasandikule jõudnud loodujõudude, jää liikumise ja sulamisega,» sõnas uuringut juhtinud Southamptoni ülikooli arheoloog Joshua Pollard.

Pollardi sõnul sai nende kiviuuring alguse 2012, mil geoloogidest ja arheloogidest koosev meeskond hakkas analüüsima Stonehenge’ist pärit väikseid kive. Ilmnes, et selliseid kive leidub Walesis Preseli mägedes.

Geoloog Richard Bevins lisas, et tegemist oli huvitava uuringuga, kus nad said kasutada nii mikroskoope kui mitmeid tipptehnoloogilisi analüüsivahendeid.

Teadlased teadsid juba varem, et Stonehenge’i ehitamisel kasutatud kivid pärinevad Preseli mägedest, kuid varem ei olnud täpne paik teada.

1923. aastal arvas briti geoloog H H Thomas, et iidsed hõimud tõid Stonehenge’i kivid kohale selle mäestiku lõunapoolsest osast.

Nüüdne uuring näitas, et pigem murti ja toodi need Stonehenge’i asupaika kahest põhjapoolsest kivimurrust, mis kannavad nime Carn Goedog ja Craig Rhos-y-felin.

Kuna kivid on pärit Preseli mäe põhjaaladelt, siis toodi need Walesist Inglismaale Wiltshire’i tasandikule mööda maad vedades, mitte mööda jõgesid. Kui need kivid oleks olnud lõunaosas, siis oleks olnud neid lihtsam vedada jõgesid mööda. Mõned väiksemad kivid võidi tuua mööda jõgesid ja merd.