Pildid ja video: millele viitavad «Troonide mängu» viimase hooaja sünged reklaamplakatid?

«Troonide mängu» fännide arvates viitab tegelaste Raudtroonile istuma panemine, et igaühel neist on võimalus saada valitsejaks, kuid lõpuks saab sellel troonil istuda vaid üks valitseja.

HBO palus fännidel öelda, et kellel on kõige enam õigus valitseda seitsme kuningriigi üle ja istuda Raudtroonil.

«Kas see sarnasus viitab, et Jon Snow sureb samamoodi nagu suri Ned Stark? Nedi hukkamine oli selle sarja üks kurvemaid momente,» teatasid fännid.

Sansa Starkil (Sophie Turner) on Raudtroonil istudes seljas tume «sõjakas» kleit, mis meenutab maonahka. See on varem väga naiselikult riietanud tegelase välimuses suur muutus. Arvatakse, et see muutus viitab tegelase tugevamaks ja enesekindlaks muutumisele.